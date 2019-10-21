Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Soçi'de Putin ile bir araya gelecek
Son Dakika Politika Erdoğan, Soçi'de Putin ile bir araya gelecek

Erdoğan, Soçi'de Putin ile bir araya gelecek

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya'ya ziyarette bulunarak Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Erdoğan, Soçi'de Putin ile bir araya gelecek, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya'ya ziyarette bulunarak Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yarın Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le bir araya gelecek, mevkidaşıyla birlikte heyetlerarası görüşmelere katılacak. Soçi'deki görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin masaya yatırılması, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.


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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:39 Kaynak: DHA
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