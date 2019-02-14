Erdoğan, Soçi'de Ruhani ile görüştü
1 saat önce
Suriye konulu toplantıya katılmak üzere Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üçlü Zirve Toplantısı öncesinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.
Suriye konulu toplantıya katılmak üzere Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üçlü Zirve Toplantısı öncesinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:10
Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu Yeniden Oluşturuldu
Soçi Zirvesi'ne Giden Erdoğan'ın Çantasında Suriye ve İkili İlişkiler Var
Son Dakika! Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz