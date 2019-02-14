Erdoğan, Soçi'de Ruhani ile görüştü

Suriye konulu toplantıya katılmak üzere Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üçlü Zirve Toplantısı öncesinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

Suriye konulu toplantıya katılmak üzere Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üçlü Zirve Toplantısı öncesinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

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