Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Soçi'de Ruhani ile görüştü

Erdoğan, Soçi'de Ruhani ile görüştü

1 saat önce

Suriye konulu toplantıya katılmak üzere Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üçlü Zirve Toplantısı öncesinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

Erdoğan, Soçi'de Ruhani ile görüştü, System.String[]
Suriye konulu toplantıya katılmak üzere Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üçlü Zirve Toplantısı öncesinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:10 

İran, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Soçi, Ekonomi
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