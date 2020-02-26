Erdoğan: "Soçi Mutabakatı neye amir ise biz gereğini istiyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Soçi Mutabakatı neye amir ise biz gereğini istiyoruz. - Son Dakika

Erdoğan: "Soçi Mutabakatı neye amir ise biz gereğini istiyoruz.

6 saat önce

Erdoğan: "Soçi Mutabakatı neye amir ise biz gereğini istiyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Soçi Mutabakatı neye amir ise biz gereğini istiyoruz. Bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım ve bu konuda taviz vermemiz mümkün değil."

Soçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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