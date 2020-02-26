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Erdoğan: "Soçi Mutabakatı neye amir ise biz gereğini istiyoruz.
6 saat önce
Erdoğan: "Soçi Mutabakatı neye amir ise biz gereğini istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "Soçi Mutabakatı neye amir ise biz gereğini istiyoruz. Bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım ve bu konuda taviz vermemiz mümkün değil."
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