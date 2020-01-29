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Erdoğan: "(Soçi ve Astana) Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de sadakatle yola...
6 saat önce
Erdoğan: "(Soçi ve Astana) Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla Rusya sadık değil."
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:04 Kaynak: AA
Erdoğan: " (Soçi ve Astana) Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla Rusya sadık değil."
Son Dakika Genç Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi