Erdoğan: "(Soçi Zirvesi) İkinci Turunda Tekrar Soçi'den Başlayıp Beşincisini de İnşallah Türkiye'de...
1 saat önce
Erdoğan: "(Soçi Zirvesi) İkinci turunda tekrar Soçi'den başlayıp beşincisini de inşallah Türkiye'de yapacağız."
Erdoğan: " (Soçi
Zirvesi) İkinci turunda tekrar Soçi'den başlayıp beşincisini de inşallah Türkiye
'de yapacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:38 Kaynak: AA
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