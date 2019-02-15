Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Soçi Zirvesi) İkinci Turunda Tekrar Soçi'den Başlayıp Beşincisini de İnşallah Türkiye'de...

Erdoğan: "(Soçi Zirvesi) İkinci Turunda Tekrar Soçi'den Başlayıp Beşincisini de İnşallah Türkiye'de...

1 saat önce

Erdoğan: "(Soçi Zirvesi) İkinci turunda tekrar Soçi'den başlayıp beşincisini de inşallah Türkiye'de yapacağız."

Erdoğan:
Erdoğan: " (Soçi Zirvesi) İkinci turunda tekrar Soçi'den başlayıp beşincisini de inşallah Türkiye'de yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Türkiye, Soçi, Güncel
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