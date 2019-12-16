Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti - Son Dakika

Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile görüştü.

Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de konakladığı oteldeki kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile yapılan ve 50 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile ayak üstü sohbet etti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:02 Kaynak: AA
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