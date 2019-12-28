Erdoğan: "(Somali'deki bombalı saldırı) Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Somali'deki bombalı saldırı) Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi... - Son Dakika

Erdoğan: "(Somali'deki bombalı saldırı) Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi...

6 saat önce

Erdoğan: "(Somali'deki bombalı saldırı) Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum.

Erdoğan:

Erdoğan: "( Somali'deki bombalı saldırı) Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır."

Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:16 Kaynak: AA
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