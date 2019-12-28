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Erdoğan: "(Somali'deki bombalı saldırı) Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi...
6 saat önce
Erdoğan: "(Somali'deki bombalı saldırı) Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:16 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Somali'deki bombalı saldırı) Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır."
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