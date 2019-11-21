Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık.
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık. - Son Dakika

Erdoğan: "Son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık.

6 saat önce

Erdoğan: "Son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık.

Erdoğan:

Erdoğan: "Son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık. Besilik hayvan için kasım ayıyla beraber yeni ithalat müracaatı almıyoruz. Buna 2020'de de devam ediyoruz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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