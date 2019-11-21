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Erdoğan: "Son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık.
6 saat önce
Erdoğan: "Son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık. Besilik hayvan için kasım ayıyla beraber yeni ithalat müracaatı almıyoruz. Buna 2020'de de devam ediyoruz."
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