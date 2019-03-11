Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Son 17 Yılda Terör Örgütlerinin ve Uzantılarının Sömürü ve Yağma Düzenini Bozduk. Sadece...

Erdoğan: "Son 17 Yılda Terör Örgütlerinin ve Uzantılarının Sömürü ve Yağma Düzenini Bozduk. Sadece...

1 saat önce

Erdoğan: "Son 17 yılda terör örgütlerinin ve uzantılarının sömürü ve yağma düzenini bozduk. Sadece terörle değil, terörü besleyen, teröre istismar zemini hazırlayan meselelerle de mücadele ettik."

Erdoğan:
Erdoğan: "Son 17 yılda terör örgütlerinin ve uzantılarının sömürü ve yağma düzenini bozduk. Sadece terörle değil, terörü besleyen, teröre istismar zemini hazırlayan meselelerle de mücadele ettik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:19 Kaynak: AA

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