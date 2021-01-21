Erdoğan: "Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı ve inşa ettiğimiz siyasi mimari sayesinde ülkemizi yeni küresel düzende hak ettiği yere taşıyacağız." - Son Dakika

Erdoğan: "Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı ve inşa ettiğimiz siyasi mimari sayesinde ülkemizi yeni küresel düzende hak ettiği yere taşıyacağız."
21.01.2021 13:19
Erdoğan: "Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı ve inşa ettiğimiz siyasi mimari sayesinde ülkemizi yeni küresel düzende hak ettiği yere taşıyacağız."
Erdoğan: "Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı ve inşa ettiğimiz siyasi mimari sayesinde ülkemizi yeni küresel düzende hak ettiği yere taşıyacağız."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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