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Erdoğan son açıklamaları hastalıklı anlayışın yansımasıdır
6 saat önce
ERDOĞAN (MACRON'A TEPKİ) SON AÇIKLAMALARI HASTALIKLI ANLAYIŞIN YANSIMASIDIR (3) (detaylar)
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:12 Kaynak: DHA
ERDOĞAN (MACRON'A TEPKİ) SON AÇIKLAMALARI HASTALIKLI ANLAYIŞIN YANSIMASIDIR (3) (detaylar)
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