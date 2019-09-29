Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde...
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Erdoğan: "Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde...

1 saat önce

Erdoğan: "Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor"

Erdoğan:

Erdoğan: "Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor"

Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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