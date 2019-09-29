Erdoğan: "Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde...
1 saat önce
Erdoğan: "Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor"
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:44 Kaynak: AA
Erdoğan: "Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor"
Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti Dünyanın en talihsiz adamı Antalyalı Ersin: 2 kez askerlik yaptım Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak yatak pozu! Göğsünü eliyle kapattı Deprem uzmanı Ersoy: Artçılar 1 ay daha devam edebilir