Son Dakika Haberleri: Erdoğan Son Gelişmeler Bizi Bir Müddet Daha Beklemeye Yöneltti

Erdoğan Son Gelişmeler Bizi Bir Müddet Daha Beklemeye Yöneltti

4 saat önce

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuştu.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuştu.

Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyonla ilgili konuşan Erdoğan, "Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi, gerek diplomasi ve güvenlik birimlerimizin temasları, gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar, bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti, tabi bu ucu açık bir bekleme süreci değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'la yaptığımız görüşmede bize şunu söyledi; Buradan DEAŞ'ı temizler misiniz? dedi, temizleriz daha önce de temizledik yeter ki siz bize gerekli lojistik desteği verin. Bundan sonra da bu terör gruplarını etkisiz hale getirebilecek bir Özgür Suriye Ordusu'na ve Mehmetçiklere sahibiz. Çekilmeye başladılar, hedef bu. Şimdi hedef, diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek. Samimi olan Arabı, Kürdü hepsi Türkiye gelsin diyorlar, Neden? Türkiye'ye inanıyorlar. Fırat'ın doğusunda tüm ikazlarımıza rağmen kurulmaya çalışılan terör koridoru bizi her türlü riski göze almamızı gerektiren bir noktaya getirdi. Obama döneminde yaşanan sorunlar kötü bir miras olarak Trump'a kaldı. Tabi bu yeni bir düzenlemeye geçilmesinde zaman kaybettirdi. Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/YPG unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını temizlemeye yönelik harekat tarzı izleyeceğiz bu böyle bilinsin. Suriye kaynaklı terör tehditlerini ortadan kaldırdığımızda bu büyük coğrafyanın yeniden imar ve inşa safhasına da geçebiliriz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:22 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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