Erdoğan: "Son Günlerde Biti Tekrar Kanlanan Bölücü Örgüte Kandil'i, Sincar'ı, Bulunduğu Her Yeri...
37 dakika önce
Erdoğan: "Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız."
Erdoğan: "Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil
'i, Sincar
'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:26 Kaynak: AA
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