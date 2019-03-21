Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Son Günlerde Biti Tekrar Kanlanan Bölücü Örgüte Kandil'i, Sincar'ı, Bulunduğu Her Yeri...

Erdoğan: "Son Günlerde Biti Tekrar Kanlanan Bölücü Örgüte Kandil'i, Sincar'ı, Bulunduğu Her Yeri...

37 dakika önce

Erdoğan: "Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız."

Erdoğan:
Erdoğan: "Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:26 Kaynak: AA

Sincar Dağı, Kandil Dağı, Güncel
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