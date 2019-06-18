Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Son günlerde CHP'nin ve sosyal medya tetikçilerinin milletimizi bölmeye yönelik bir...
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Erdoğan: "Son günlerde CHP'nin ve sosyal medya tetikçilerinin milletimizi bölmeye yönelik bir...

1 saat önce

Erdoğan: "Son günlerde CHP'nin ve sosyal medya tetikçilerinin milletimizi bölmeye yönelik bir nefret siyaseti güttüğünü görüyoruz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Son günlerde CHP'nin ve sosyal medya tetikçilerinin milletimizi bölmeye yönelik bir nefret siyaseti güttüğünü görüyoruz. Özellikle Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan, ahlaksız bir iftira kampanyası yürütülüyor."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:13 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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