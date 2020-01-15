Erdoğan: "Son Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Son Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin... - Son Dakika

Erdoğan: "Son Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin...

6 saat önce

Erdoğan: "Son Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı.

Erdoğan:

Erdoğan: "Son Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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