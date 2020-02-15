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Erdoğan: "Son yıllardaki seçimlerdeki oy oranımızı asla yeterli görmüyoruz.
6 saat önce
Erdoğan: "Son yıllardaki seçimlerdeki oy oranımızı asla yeterli görmüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:26 Kaynak: AA
Erdoğan: "Son yıllardaki seçimlerdeki oy oranımızı asla yeterli görmüyoruz. AK Parti'nin olması gereken yer, mutlaka yüzde 50'lilerin çok çok üzeridir."
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