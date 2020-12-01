Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek - Son Dakika

TRT World Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın yaptığı konuşmada en dikkat çeken kısımlardan biri ise sosyal medya ve sosyal medya şirketleri için kullandığı ifadeler oldu.

"BİZİ GÖTÜRECEĞİ YER FAŞİZİMDİR"

"Sosyal medya sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir" dedi.

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE AÇIK MESAJ

Ülkemizde daha önce sosyal medya şirketlerine temsilci bulundurma ve vergi zorunluluğu getirilirken, konuyla ilgili forumda değerlendirmede bulunan Erdoğan, " İyi niyetli çabalarımıza gönüllü destek vermezlerse Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek" şeklinde konuştu.