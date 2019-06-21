Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak yayınında

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ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek

Deniz Akkaya bikini giyerek küçük kızı Ayşe ile birlikte poz verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir