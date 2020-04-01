Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız.' - Son Dakika
Erdoğan: "Sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız."
6 saat önce
Erdoğan: "Sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız."
Erdoğan: "Sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:14 Kaynak: AA
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