Erdoğan: "Şovdan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı...
26 dakika önce
Erdoğan: "Şovdan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları kurumlarımız, imkanlarımızla biz kapatacağız"
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Şovdan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları kurumlarımız, imkanlarımızla biz kapatacağız"
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