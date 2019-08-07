Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve...
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Erdoğan: "Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve...

56 dakika önce

Erdoğan: "Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir."
Kırım, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:44 Kaynak: AA
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