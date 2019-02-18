Erdoğan: "Söz Verildiği Gibi Münbiç'in Bir An Önce Terör Örgütü Mensuplarından Temizlenmesini ve...
1 saat önce
Erdoğan: "Söz verildiği gibi Münbiç'in bir an önce terör örgütü mensuplarından temizlenmesini ve yönetiminin yerel halka bırakılmasını bekliyoruz.
Erdoğan: "Söz
verildiği gibi Münbiç
'in bir an önce terör örgütü mensuplarından temizlenmesini ve yönetiminin yerel halka bırakılmasını bekliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:57 Kaynak: AA
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