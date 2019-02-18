Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Söz Verildiği Gibi Münbiç'in Bir An Önce Terör Örgütü Mensuplarından Temizlenmesini ve...

Erdoğan: "Söz Verildiği Gibi Münbiç'in Bir An Önce Terör Örgütü Mensuplarından Temizlenmesini ve...

1 saat önce

Erdoğan: "Söz verildiği gibi Münbiç'in bir an önce terör örgütü mensuplarından temizlenmesini ve yönetiminin yerel halka bırakılmasını bekliyoruz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Söz verildiği gibi Münbiç'in bir an önce terör örgütü mensuplarından temizlenmesini ve yönetiminin yerel halka bırakılmasını bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:57 Kaynak: AA

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