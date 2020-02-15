Erdoğan: "(Sözde barış planı) Batı da Avrupa Birliği de Afrika da kabul etmiyor. - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Sözde barış planı) Batı da Avrupa Birliği de Afrika da kabul etmiyor. - Son Dakika

Erdoğan: "(Sözde barış planı) Batı da Avrupa Birliği de Afrika da kabul etmiyor.

6 saat önce

Erdoğan: "(Sözde barış planı) Batı da Avrupa Birliği de Afrika da kabul etmiyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Sözde barış planı) Batı da Avrupa Birliği de Afrika da kabul etmiyor. Bu duruş karşısında BM'de istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum."

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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