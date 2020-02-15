Erdoğan: "(Sözde barış planı) İslam İşbirliği Teşkilatının, tüm İslam ülkelerini bu plan karşısında açıkça tavır almaya çağırmasını bekliyoruz."

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