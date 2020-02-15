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Erdoğan: "(Sözde barış planı) İslam İşbirliği Teşkilatının, tüm İslam ülkelerini bu plan karşısında...
7 saat önce
Erdoğan: "(Sözde barış planı) İslam İşbirliği Teşkilatının, tüm İslam ülkelerini bu plan karşısında açıkça tavır almaya çağırmasını bekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Sözde barış planı) İslam İşbirliği Teşkilatının, tüm İslam ülkelerini bu plan karşısında açıkça tavır almaya çağırmasını bekliyoruz."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu Erdoğan'dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt: Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür İlham Aliyev, Ermenistan liderinin yüzüne karşı söyledi: Dağlık Karabağ'ı daima kontrol altında tutamazsınız