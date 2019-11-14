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Erdoğan: "(Sözde Ermeni soykırımı) Bu konuda alnımız ak, başımız dik, özgüvenimiz tam. Türkiye bu...
7 saat önce
Erdoğan: "(Sözde Ermeni soykırımı) Bu konuda alnımız ak, başımız dik, özgüvenimiz tam. Türkiye bu konuda diyalogdan ve özgür tartışma ortamından yana"
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Sözde Ermeni soykırımı) Bu konuda alnımız ak, başımız dik, özgüvenimiz tam. Türkiye bu konuda diyalogdan ve özgür tartışma ortamından yana"
Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim İstanbul'da sis etkili oluyor Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız Trump'tan "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Onlarla çok iyi anlaşıyoruz