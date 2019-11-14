Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Sözde Ermeni soykırımına ilişkin karar) Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya basiretli...
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Sözde Ermeni soykırımına ilişkin karar) Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya basiretli... - Son Dakika

Erdoğan: "(Sözde Ermeni soykırımına ilişkin karar) Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya basiretli...

6 saat önce

Erdoğan: "(Sözde Ermeni soykırımına ilişkin karar) Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya basiretli davranarak Senato'nun düşmeyeceğine inanıyorum.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Sözde Ermeni soykırımına ilişkin karar) Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya basiretli davranarak Senato'nun düşmeyeceğine inanıyorum."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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