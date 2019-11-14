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Erdoğan: "(Sözde Ermeni soykırımına ilişkin karar) Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya basiretli...
6 saat önce
Erdoğan: "(Sözde Ermeni soykırımına ilişkin karar) Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya basiretli davranarak Senato'nun düşmeyeceğine inanıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:52 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Sözde Ermeni soykırımına ilişkin karar) Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya basiretli davranarak Senato'nun düşmeyeceğine inanıyorum."
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