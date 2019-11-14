Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Hediye takdimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.