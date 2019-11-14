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Erdoğan: "(Sözde Ermeni soykırımına ilişkin karar) Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya basiretli...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Hediye takdimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman...
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:29 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Hediye takdimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.
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