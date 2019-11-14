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Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Sözde Ermeni soykırımına ilişkin karar) Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya basiretli... - Son Dakika

Erdoğan: "(Sözde Ermeni soykırımına ilişkin karar) Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya basiretli...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Hediye takdimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman...

Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Hediye takdimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:29 Kaynak: AA
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