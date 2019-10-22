Erdoğan: Sözler tutulmazsa harekat sürecek - CANLI ANLATIM
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya'nın Soçi kentinde Rus mevkidaşı Viladimir Putin ile bir araya geliyor. İki lideri görüşmesi, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin 'Güvenli Bölge'den çekilmesi için verilen 120 saat sürenin dolacağı günle çakışıyor.
ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın bitmesine saatler kala, gözler Soçi'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı görüşmeye çevrildi.
Soçi'ye hareket etmeden önce gazetecilerin karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaretin ana gündemini Suriye'deki gelişmelerin oluşturacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:57
Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den mesaj: Suriye planlarını anlamamıza yardımcı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme başladı Rusya'da bir anne, scooter üstündeki çocuğunu iple bisiklete bağladı Times: ABD, petrolü Putin'den uzak tutmak için Suriye'de asker bırakıyor