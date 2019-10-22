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Erdoğan: Sözler tutulmazsa harekat sürecek - CANLI ANLATIM

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya'nın Soçi kentinde Rus mevkidaşı Viladimir Putin ile bir araya geliyor. İki lideri görüşmesi, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin 'Güvenli Bölge'den çekilmesi için verilen 120 saat sürenin dolacağı günle çakışıyor.

Erdoğan: Sözler tutulmazsa harekat sürecek - CANLI ANLATIM, System.String[]

ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın bitmesine saatler kala, gözler Soçi'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı görüşmeye çevrildi.


Soçi'ye hareket etmeden önce gazetecilerin karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaretin ana gündemini Suriye'deki gelişmelerin oluşturacağını söyledi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Suriye, Soçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:57 
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