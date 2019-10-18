Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Sözler yerine getirilmezse harekat çok daha kararlı devam edecek
Son Dakika Ekonomi Erdoğan: Sözler yerine getirilmezse harekat çok daha kararlı devam edecek

Erdoğan: Sözler yerine getirilmezse harekat çok daha kararlı devam edecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir.

Erdoğan: Sözler yerine getirilmezse harekat çok daha kararlı devam edecek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:32 
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