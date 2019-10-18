Erdoğan: Sözler yerine getirilmezse harekat çok daha kararlı devam edecek
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili, "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:32
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