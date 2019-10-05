Son Dakika Haberleri: Erdoğan: sözün bittiği yerdeyiz gereken talimatları verdik (1)
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan: sözün bittiği yerdeyiz gereken talimatları verdik (1)

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata ilişkin, "Sözün bittiği yerdeyiz.

Erdoğan: sözün bittiği yerdeyiz gereken talimatları verdik (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata ilişkin, "Sözün bittiği yerdeyiz. Artık söz bitti. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakındır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

"YÜZDE 50 SINIRI VAZGEÇİLMEZ BİR KRİTERDİR. BU TARTIŞMAYI BİR DAHA AÇILMAMAK ÜZERE KAPATIYORUZ"
Erdoğan ayrıca yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin olarak da, "Son günlerde yaşanan anlamsız bir tartışmaya da burada  son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesi ile ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusu. Bu tür atıfta bulunanlar aynaya baksınlar. Biz bir şeyi kayda geçirdiğimiz zaman o iş bitmiştir. Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır ve bu iş bitmiştir. Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa veya vesayete dayanarak millete zulüm etmemesi için bu oranı korumanın gerekliliğine inanıyoruz. Yüzde 50 sınırı vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz" dedi.


GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

ANKARA


Cumhurbaşkanı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın konuşma yaptığını öğrenen Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti
Erdoğan talimatı verdi, namlular Suriye'ye döndü Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı Deprem sonrası telsiz satışları 3 kat arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 14:16:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: sözün bittiği yerdeyiz gereken talimatları verdik (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]