Erdoğan: "Spor herkes içindir ilkesine gönülden inanıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Spor herkes içindir ilkesine gönülden inanıyoruz. - Son Dakika

Erdoğan: "Spor herkes içindir ilkesine gönülden inanıyoruz.

6 saat önce

Erdoğan: "Spor herkes içindir ilkesine gönülden inanıyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Spor herkes içindir ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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