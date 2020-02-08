Erdoğan: "Sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik' - Son Dakika

Erdoğan: "Sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik"

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik."

Erdoğan: Sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik

Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek, Atletizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:29 Kaynak: AA
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