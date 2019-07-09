Son Dakika Haberleri: - Erdoğan, Srebrenitsa Kurbanları Anısına Düzenlenen Anma Töreninde
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- Erdoğan, Srebrenitsa Kurbanları Anısına Düzenlenen Anma Töreninde

1 saat önce

- Erdoğan, Srebrenitsa kurbanları anısına düzenlenen anma törenindeSARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen anma törenine katıldı.

- Erdoğan, Srebrenitsa kurbanları anısına düzenlenen anma töreninde
SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen anma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katıldı. Erdoğan'ın katıldığı anma töreni Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey binası önünde başladı. Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımı kurbanlarını anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Boşnak vatandaşların yoğun katılımının olduğu törende Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey binası önüne çiçekler bırakan liderler ardından Başçarşı'ya yürüyecek.
- Erdoğan, Srebrenitsa Kurbanları Anısına Düzenlenen Anma Töreninde
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:36 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Bosna - Hersek, Srebrenitsa, Güncel
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