Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katılarak soykırım kurbanlarını andı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:51 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 'Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te Srebrenitsa
soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katılarak soykırım kurbanlarını andı.
11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri
Erdoğan gafıyla gündeme gelen Oğuz Haksever'den sürpriz karar!
Erdoğan: Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'dan gereken desteği göremedik
ABD'de kaybolan genç kızın cesedi, bir çöp poşetinde parçalanmış şekilde bulundu