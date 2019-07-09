Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı
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Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katılarak soykırım kurbanlarını andı.

Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katılarak soykırım kurbanlarını andı.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:51 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa, Dünya
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