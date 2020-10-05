Erdoğan, Stoltenberg'e, bazı NATO müttefiklerinin PKK/PYD/YPG ile iş birliği ve FETÖ'yü himayesinin...
Erdoğan, Stoltenberg'e, bazı NATO müttefiklerinin PKK/PYD/YPG ile iş birliği ve FETÖ'yü himayesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğini bildirdi.
Erdoğan, Stoltenberg'e, bazı NATO müttefiklerinin PKK/PYD/ YPG ile iş birliği ve FETÖ'yü himayesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğini bildirdi.
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