Erdoğan, Stoltenberg'i kabulünde, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi... - Son Dakika

Erdoğan, Stoltenberg'i kabulünde, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi...
Erdoğan, Stoltenberg'i kabulünde, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini vurguladı.
Erdoğan, Stoltenberg'i kabulünde, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 23:15 - Kaynak: AA
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