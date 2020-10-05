Erdoğan, Stoltenberg'i kabulünde, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi... - Son Dakika

Erdoğan, Stoltenberg'i kabulünde, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini vurguladı.

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Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı