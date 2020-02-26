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Erdoğan: "Şu an Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık, 'Eğer bize...
6 saat önce
Erdoğan: "Şu an Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık, 'Eğer bize gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz' dedik.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "Şu an Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık, 'Eğer bize gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz' dedik."
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