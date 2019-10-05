Erdoğan: "Şu an itibarıyla 10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok....
58 dakika önce
Erdoğan: "Şu an itibarıyla 10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok. Bu, partimize olan sevdanın, partimize olan mensubiyet duygusunun ne denli ileride olduğunu gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "Şu an itibarıyla 10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok. Bu, partimize olan sevdanın, partimize olan mensubiyet duygusunun ne denli ileride olduğunu gösteriyor."
Çatıda yuva yapan arılar, ev halkında büyük paniğe neden oldu Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün ana nedeni faiz indirimidir, faizler daha da gerileyecek