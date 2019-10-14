Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor.

Erdoğan: "Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor.

22 dakika önce

Erdoğan: "Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız."

Münbiç, Kobani, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:15 Kaynak: AA
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