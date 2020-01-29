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Erdoğan: "Şu an itibarıyla Türkiye olarak biz Orta Doğu'da masada belirleyici ülkeyiz.
6 saat önce
Erdoğan: "Şu an itibarıyla Türkiye olarak biz Orta Doğu'da masada belirleyici ülkeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Şu an itibarıyla Türkiye olarak biz Orta Doğu'da masada belirleyici ülkeyiz. Sağa sola yalpalayan ülke değiliz."
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