Erdoğan: "Şu an itibarıyla Türkiye olarak biz Orta Doğu'da masada belirleyici ülkeyiz. - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Şu an itibarıyla Türkiye olarak biz Orta Doğu'da masada belirleyici ülkeyiz. - Son Dakika

Erdoğan: "Şu an itibarıyla Türkiye olarak biz Orta Doğu'da masada belirleyici ülkeyiz.

6 saat önce

Erdoğan: "Şu an itibarıyla Türkiye olarak biz Orta Doğu'da masada belirleyici ülkeyiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Şu an itibarıyla Türkiye olarak biz Orta Doğu'da masada belirleyici ülkeyiz. Sağa sola yalpalayan ülke değiliz."

Orta Doğu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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