Erdoğan: "Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım... - Son Dakika

Erdoğan: "Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım...
19.01.2021 13:57
Erdoğan: "Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz.
Erdoğan: "Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz."
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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