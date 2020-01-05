Erdoğan: "Şu ana kadar yaptığımız harekatlar neticesinde, Suriye'de 8 bin 200 kilometrekare alandan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Şu ana kadar yaptığımız harekatlar neticesinde, Suriye'de 8 bin 200 kilometrekare alandan... - Son Dakika

Erdoğan: "Şu ana kadar yaptığımız harekatlar neticesinde, Suriye'de 8 bin 200 kilometrekare alandan...

6 saat önce

Erdoğan: "Şu ana kadar yaptığımız harekatlar neticesinde, Suriye'de 8 bin 200 kilometrekare alandan fazlasını terörden arındırdık.

Erdoğan:

Erdoğan: "Şu ana kadar yaptığımız harekatlar neticesinde, Suriye'de 8 bin 200 kilometrekare alandan fazlasını terörden arındırdık."

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk askeri Libya'ya ne zaman gidecek?" sorusuna yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! Erdoğan Kanal İstanbul konusunda gönlünde yatanı açıkladı: Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılmasını arzu ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi kınayan Suudi Arabistan'a: Asla kale almıyoruz

Son Dakika Haberleri
05:06 Trump'tan Irak'a tehdit: "Ağır yaptırım uygularız" - Son Dakika
04:48 Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Bölge büyük jeopolitik manevralara sahne oluyor" - Son Dakika
04:42 ABD Başkanı Trump: "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce... - Son Dakika
04:35 İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (4) - Son Dakika
04:34 İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (2) - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 05:16:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Şu ana kadar yaptığımız harekatlar neticesinde, Suriye'de 8 bin 200 kilometrekare alandan... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]