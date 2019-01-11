Erdoğan: "Şu Anda 1 Milyonun Üzerinde Verilen Tazminat Var. Avukatlarımıza Diyoruz Sizin Olsun,...
46 dakika önce
Erdoğan: "Şu anda 1 milyonun üzerinde verilen tazminat var. Avukatlarımıza diyoruz sizin olsun, yeter ki bunu (Kılıçdaroğlu) tazminata mahkum edin.
Erdoğan: "Şu anda 1 milyonun üzerinde verilen tazminat var. Avukatlarımıza diyoruz sizin olsun, yeter ki bunu (Kılıçdaroğlu
) tazminata mahkum edin."
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: AA
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