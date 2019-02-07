Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Şu Anda Deaş Saldırılarından, Pkk/pyd Zulmünden Kaçan Kürt Kardeşlerimiz Sadece ve Sadece...

Erdoğan: "Şu Anda Deaş Saldırılarından, Pkk/pyd Zulmünden Kaçan Kürt Kardeşlerimiz Sadece ve Sadece...

1 saat önce

Erdoğan: "Şu anda DEAŞ saldırılarından, PKK/PYD zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimiz sadece ve sadece Türkiye'ye sığınıyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Şu anda DEAŞ saldırılarından, PKK/PYD zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimiz sadece ve sadece Türkiye'ye sığınıyor. Bunun yanında PYD/YPG'nin, PKK terör örgütünün bir kolu olduğu en güncel ABD istihbarat raporlarında da kayda geçmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:08 Kaynak: AA

PKK, Politika
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