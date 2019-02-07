Erdoğan: "Şu Anda Deaş Saldırılarından, Pkk/pyd Zulmünden Kaçan Kürt Kardeşlerimiz Sadece ve Sadece...
1 saat önce
Erdoğan: "Şu anda DEAŞ saldırılarından, PKK/PYD zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimiz sadece ve sadece Türkiye'ye sığınıyor.
Erdoğan: "Şu anda DEAŞ saldırılarından, PKK/PYD zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimiz sadece ve sadece Türkiye
'ye sığınıyor. Bunun yanında PYD/YPG'nin, PKK terör örgütünün bir kolu olduğu en güncel ABD
istihbarat raporlarında da kayda geçmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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