Erdoğan: "Şu Anda Döviz Düşmeye Başladı, 5,2 Filan Buralara Düştü Doların Durumu Bu. Sıkı...
1 saat önce
Erdoğan: "Şu anda döviz düşmeye başladı, 5,2 filan buralara düştü doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Bunların hepsi gelip geçici"
Erdoğan: "Şu anda döviz düşmeye başladı, 5,2 filan buralara düştü doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Bunların hepsi gelip geçici"
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:37 Kaynak: AA
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