Erdoğan: "Şu Anda Döviz Düşmeye Başladı, 5,2 Filan Buralara Düştü Doların Durumu Bu. Sıkı...

Erdoğan: "Şu anda döviz düşmeye başladı, 5,2 filan buralara düştü doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Bunların hepsi gelip geçici"

Erdoğan: "Şu anda döviz düşmeye başladı, 5,2 filan buralara düştü doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Bunların hepsi gelip geçici"

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