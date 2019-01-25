Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Şu Anda Döviz Düşmeye Başladı, 5,2 Filan Buralara Düştü Doların Durumu Bu. Sıkı...

Erdoğan: "Şu Anda Döviz Düşmeye Başladı, 5,2 Filan Buralara Düştü Doların Durumu Bu. Sıkı...

1 saat önce

Erdoğan: "Şu anda döviz düşmeye başladı, 5,2 filan buralara düştü doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Bunların hepsi gelip geçici"

Erdoğan:
Erdoğan: "Şu anda döviz düşmeye başladı, 5,2 filan buralara düştü doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Bunların hepsi gelip geçici"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:37 Kaynak: AA

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