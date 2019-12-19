Erdoğan: "Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. - Son Dakika

Erdoğan: "Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor.

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı toplantıya katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı toplantıya katıldı.

Erdoğan: Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:55 Kaynak: AA
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