Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır"
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır'

Erdoğan: "Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır"

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete tv ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete tv ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısına katıldı.

Erdoğan: Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:23 Kaynak: AA
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