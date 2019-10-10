Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafir...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafir...

Erdoğan: "Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafir...

1 saat önce

Erdoğan: "Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafir olarak yaşamakta.

Erdoğan:

Erdoğan: "Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafir olarak yaşamakta."

Kobani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:33 Kaynak: AA
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