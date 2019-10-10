Erdoğan: "Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafir...
1 saat önce
Erdoğan: "Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafir olarak yaşamakta.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:33 Kaynak: AA
Erdoğan: "Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafir olarak yaşamakta."
Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın! Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne: Kendinize gelin, kapıları açar mültecileri yollarız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü Erdoğan, Suriye'deki tutuklu DEAŞ'lılar için güvence verdi: Gereken neyse onu yapacağız