Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Şu Hale Bak Ya, Ne Günlere Kaldık?

Erdoğan: "Şu Hale Bak Ya, Ne Günlere Kaldık?

1 saat önce

Erdoğan: "Şu hale bak ya, ne günlere kaldık?

Erdoğan:
Erdoğan: "Şu hale bak ya, ne günlere kaldık? Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söyleyecek kadar izanını kaybetmiş, kendini kaybetmiş olan birisi, halkının yüzde 99'ü Müslüman olan bu ülkede siyaset yapıyor. Bay Kemal, sen terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söylemeye ne yetkilisin, ne ehilsin. Sen önce kendini gözden geçir, kendini."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Siyaset, Güncel
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