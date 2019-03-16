Erdoğan: "Şu Hale Bak Ya, Ne Günlere Kaldık?

Erdoğan: "Şu hale bak ya, ne günlere kaldık?

Erdoğan: "Şu hale bak ya, ne günlere kaldık? Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söyleyecek kadar izanını kaybetmiş, kendini kaybetmiş olan birisi, halkının yüzde 99'ü Müslüman olan bu ülkede siyaset yapıyor. Bay Kemal, sen terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söylemeye ne yetkilisin, ne ehilsin. Sen önce kendini gözden geçir, kendini."

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